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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya bizim iç meselemizdir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili, "Bu bizim iç meselemizdir, diğer ülkelere ancak alınan karara saygı göstermek düşer" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Libya'yı kan gölüne çeviren lejyonerler bir an önce bu ülkeden çıkarılmalı" dedi.
Erdoğan, "Trump, ANTİFA'yı terör örgütü ilan edeceklerini açıkladı benzer tehdit FETÖ için de geçerlidir" diye konuştu.
Ayrıntılar geliyor..
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 12 Temmuz 2020 Pazar 12:37
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