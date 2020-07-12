Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Libya'yı kan gölüne çeviren lejyonerler bir an önce bu ülkeden çıkarılmalı" dedi.

Erdoğan, "Trump, ANTİFA'yı terör örgütü ilan edeceklerini açıkladı benzer tehdit FETÖ için de geçerlidir" diye konuştu.

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