Haber Giriş: 27 Haziran 2022 Pazartesi 14:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Meclis Başkanı Sobotka’yı kabul etti
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Meclis Başkanı Wolfgang Sobotka’yı kabul etti. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.
Avusturya Meclis Başkanı Wolfgang Sobotka resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'de...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Meclis Başkanı Sobotka'yı kabulünü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdi.
Kabulde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yer aldı.
Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Avusturya Recep Tayyip Erdoğan
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