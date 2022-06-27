Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), TRT eğitim içeriklerinin derslerde ve yaz okulunda kullanılması, etkinlikler yapılması, basılı ve dijital öğretim materyallerinin geliştirilmesi amacıyla "İngilizce Öğretimi ve Yaz Okulları İngilizce Kurslarına Yönelik İş Birliği Protokolü" imzaladı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, MEB Başöğretmen Salonu'ndaki imza töreninde yaptığı konuşmada, dilde çok önemli bir müktesebatı olan ve dünyanın tüm noktalarında Türkiye'nin mesajlarını dünyaya ileten TRT ile çok önemli bir iş birliğine adım attıklarını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı olarak Türkçe öğretimiyle ilgili önemli adımlar attıklarını dile getiren Özer, "Şu ana kadar Türkiye'de Türkçeyle ilgili sadece okuduğunu anlama eğitimi verilirken artık biz İngilizcede olduğu gibi okuma, yazma, konuşma ve dinleme melekelerini güçlendirecek şekilde ölçmeler yapmaya, dolayısıyla ölçme yapınca eğitimi de buna göre dizayn etmeyle ilgili bir geri besleme mekanizmasını inşa ettik" dedi.

"TRT bizim eğitimdeki en önemli paydaşımız"

Yıllardır eğitim sisteminde problem olarak algılanan matematik ve dil eğitimiyle ilgili de çalışmalar yaptıklarını belirten Özer, matematikle günlük yaşam arasında rasyonel ilişkiyi güçlendiren ve en önemli enstrüman olarak matematiği kullanan nesiller yetiştirmek için seferberlik başlattıklarını söyledi.

Özer, ilk kez bu yıl matematikle ilgili 4'üncü sınıftan 12'nci sınıfa kadar yaz okulunu devreye soktuklarını hatırlattı. Yabancı dil eğitiminin "tüm okullarda başarının yakalanamadığı alanlardan biri olduğunu" dile getiren Bakan Özer, TRT ile yapılacak iş birliğine ilişkin şunları söyledi:

"Bu amaçla Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu dönem İngilizce eğitiminden başlayarak, İngilizceyi ana odağımıza koyarak ve İngilizceyi bir gramer öğretiminin ötesine geçirerek, onu günlük yaşam kodlarıyla, günlük yaşamda kullanacak, bir ders anlatımı şeklinde değil yeni metodolojileri, yeni yaklaşımları eğitimin içerisinde derç edecek yeni bir yaklaşımı ilk kez yaz okullarında uygulayacağız. TRT'mizin oluşturmuş olduğu tüm belgeselleri, tüm dokümanları da bu yaz okullarında ilk kez kullanmaya başlayalım istedik. TRT, bizim eğitimdeki en önemli paydaşımız. Sadece bu süreçte değil Mart 2020'de tüm dünyanın beklenmedik bir şekilde yüzleşmiş olduğu COVID-19 salgını sürecinde de bizim en önemli yol arkadaşımız TRT oldu. Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı'nın hızlı bir şekilde platformlarını devreye sokmada, dijital platformlara erişimin olmadığı yerlerde televizyon kanallarıyla süreçlerin desteklenmesinde en önemli paydaşımız TRT Genel Müdürlüğü oldu."

"Bu ülkede matematik, yabancı dil öğretilemiyor söylemini tarihin çöplüğüne gömeceğiz"

Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında Türkçe, matematik ve fen bilimlerinde öğrencilere destek verdiklerini hatırlatan Özer, Bakanlık olarak yeni bir açılım daha yapacaklarına işaret etti.

"Yabancı dille ilgili başlatmış olduğumuz yaz okulunu, 2022-2023 eğitim öğretim yılından itibaren Destekleme ve Yetiştirme Kurslarıyla yeniden şekillendireceğiz" diyen Özer, şu bilgileri verdi:

"2022-2023 Eğitim Öğretim Yılından itibaren Türkçe, matematik ve fen bilimlerine ilave olarak ilk kez İngilizce ve Arapçadan da Destekleme ve Yetiştirme Kurslarını açacağız. Orada da yine TRT Genel Müdürlüğümüz ile iş birliği yaparak, içerikler oluşturarak, Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında İngilizce veya Arapçada yeni yaklaşımları deneyerek, nasıl 'Mesleki eğitimde aradığım elemanı bulamıyorum' retoriğini tarihin çöplüğüne adım adım gömüyorsak, 'Bu ülkede matematik, yabancı dil öğretilemiyor' söylemini de inşallah tarihin çöplüğüne hep birlikte gömeceğiz."

"Yabancı dil bilmek tercih değil zorunluluk"

TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı da gerek iş gerekse sosyal yaşamda uluslararasılaşmanın yoğun bir şekilde hissedildiği bir dönem yaşandığını, bu nedenle yabancı dil bilmenin tercih değil zorunluluk haline dönüştüğünü söyledi.

Kamu yayıncısı olarak dil çeşitliliğine önem verdiklerini belirten Sobacı, TRT'nin dünya genelinde 7 kıtaya 41 dil ve lehçede yayınlarını ulaştırdığını anlattı.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, İngilizce Öğretimi ve Yaz Okulları İngilizce Kurslarına Yönelik İş Birliği Protokolü İmza Töreni'nde konuşuyor. https://t.co/HS6FUu2382 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 27, 2022

TRT'nin televizyon kanalları, dijital haber platformları ve radyolarıyla tüm dünyaya, milyonlarca insana kendi ana dillerinde hitap ettiğini aktaran Sobacı, aynı zamanda Türkiye'nin tezlerini, iddialarını, haklarını ve stratejik önceliklerini tüm uluslararası kamuoyuna duyurduklarını dile getirdi.

Çok farklı yabancı dillerde binlerce saat içerik ürettiklerini, bu içeriklerin bundan sonraki süreçte eğitim müfredatının bir parçası olmasının kendileri için mutluluk verici olduğunu vurgulayan Sobacı, "Bakanlığımız ile daha önceden gerçekleştirdiğimiz projelerden elde ettiğimiz deneyim ve tecrübeyle bu çalışmamızın da gençlerimizin gelişimi ve hedeflerini gerçekleştirmesi açısından çok önemli rol oynayacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Özer ve Sobacı, iş birliği protokolünü imzaladı.