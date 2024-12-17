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Gündem
TRT Haber 17.12.2024 21:02

Cumhurbaşkanı Erdoğan Avusturya Başbakanı Nehammer ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Avusturya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Avusturya Başbakanı Nehammer ile görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Cumhurbaşkanı Erdoğan Avusturya Başbakanı Nehammer ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Suriye’de halkın ülkesinin geleceğine karar vereceği bir döneme girildiğini, bu süreçte Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması için Suriye’de faaliyet gösteren PKK ve DEAŞ dahil tüm terör yapılanmalarının temizlenmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin imarı konusunda uluslararası toplumun elini taşın altına koyması gerekiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyeli sığınmacıların güvenli, onurlu ve gönüllü geri dönüşlerinin başladığını, geri dönüşlerin artarak devamının Suriye’de sürdürülebilir yaşam şartlarının oluşturulmasına bağlı olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’nin yeniden imarı ve iç savaş nedeniyle çöken altyapının ayağa kaldırılması konularında uluslararası toplumun desteğinin şart olduğunu, bunun için herkesin geri dönüşler ve imar hususunda elini taşın altına koyması gerektiğini ifade etti.

ETİKETLER
Avusturya Recep Tayyip Erdoğan Son Dakika PKK/YPG DEAŞ Terör Örgütü Suriye
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