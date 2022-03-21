Haber Giriş: 21 Mart 2022 Pazartesi 20:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aşık Veysel'i andı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 49. yılında halk ozanı Aşık Veysel'i rahmetle andı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Gönül gözüyle baktığı dünyamızı eserleriyle, dizeleriyle, nefesiyle aydınlatan halk ozanımız, büyük usta Aşık Veysel'i vefatının yıl dönümünde saygıyla, rahmetle yad ediyorum" ifadelerine yer verdi.
Gönül gözüyle baktığı dünyamızı eserleriyle, dizeleriyle, nefesiyle aydınlatan halk ozanımız, büyük usta Âşık Veysel’i vefatının yıl dönümünde saygıyla, rahmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/zoyU5FEfQ2— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 21, 2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında Aşık Veysel'in "Uzun ince bir yoldayım" türküsüne de yer verdi.
Etiketler: Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan Twitter
Son Haberler
- 20:07
- 20:19
- 19:32
- 19:26
- 20:14
Sıradaki Haber
14 bin 933 yeni vaka
Yükleniyor lütfen bekleyiniz