Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, 5 saat 20 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından alınan kararları Millete Sesleniş konuşmasında açıkladı.

"54 ilde çıkan yangınlar yaklaşık 150 bin hektar alanı etkiledi"

54 farklı ilde çıkan yangınlar yaklaşık 150 bin hektar alanı etkilemiştir. 40 dereceyi bulan hava sıcaklığı ve 80 kilometreyi bulan rüzgar ve yüzde 9'lara inen nemle yangınla mücadele zorlaşmıştır. Sadece 28 Temmuz'dan sonra başlayan yangınlarda 72 bin dekar ekili dikili alan zarar görmüştür.

"Yangın felaketini istismar edenlere rağmen büyük afetin üstesinden geldik"

Yangınlara karşı devletimiz ilk andan itibaren tüm imkanlarıyla mücadele vermiştir. Yangın felaketini istismar edenlere rağmen milletimizle birlikte bu büyük afetin üstesinden gelmeyi başardık. Yangınların en yoğun olduğu dönemde Türkiye'ye yardım gönderen ülkelere şükranlarımı sunuyorum.

"Yanan ormanlarımız tekrar canlandırılacak, kesinlikle başka bir amaç için kullanılamayacaktır"

Yangınlar sırasında hayatını kaybedenlerin acısı yüreğimizi yakıyor. Evleri kullanılamaz hale gelen vatandaşlarımıza en geç 1 yıl içinde yeni konutları teslim edilecektir. Yanan ormanlarımız tekrar canlandırılacak, kesinlikle başka bir amaç için kullanılamayacaktır.

"Bu büyük afetten gereken dersleri çıkardık"

Bu büyük afetten gereken dersleri de elbette çıkardık. Böylesi büyük afetlere karşı daha hazırlıklı olunmasını sağlayacağız. Orman yangınları ile mücadele konusunda planları ve uygulamaları gözden geçireceğiz.

"Böylesi bir yağışa hiçbir alt yapının dayanması mümkün değildir"

Tarihte ender rastlanacak bir afet meydana geldi, sel felaketinin ardından tüm kurumlarımız anında harekete geçmiştir. Sadece 2,5 gün içinde Batı Karadeniz'deki sel felaketi yaşanan illerimize yağan yağış diğer bölgelerimizin yıllık yağışların birkaç kat üzerindedir. Böylesi bir yağışa hiçbir alt yapının dayanması mümkün değildir.

"Şu ana kadar sele kapılan 78 vatandaşımız hayatını kaybetti"

Şu ana kadar sele kapılan 78 vatandaşımız hayatını kaybetti, büyük üzüntümz can kaybımızın çok olmasıdır. Kayıp olan vatandaşlarımızı arama çalışmaları devam ediyor. Sel bölgelerinde hasar tespit çalışmaları da sürüyor. Sel felaketinden sonra yeniden yapılacak evlerin projeleri hazırdır, yakında inşasına başlıyoruz.

Kabine'den yardım kampanyasına 7 milyon 430 bin liralık katkı

Kabinemizdeki Bakanlarımız ve çalışma arkadaşlarımızla 7 milyon 430 bin liralık katkıyla AFAD'ın kampanyasına iştirak etme kararı aldık. Afetler konusundaki ihtisas kurumumuz AFAD'ı daha da güçlendireceğiz.

"Sosyal medya düzenlemesini hızla gündeme getireceğiz"

TSK, Jandarma, Emniyet gibi birimlerimizi daha etkin değerlendirecek bir sistem kuracağız. Yanan her ağacın yerine fazlasını dikeceğiz, yanan her evin yerine yenisini dikeceğiz. Selin yıktığı her binayı daha sağlamıyla tekrar ayağa kaldıracağız. Büyük ve güçlü Türkiye'in inşası için verdiğimiz mücadeleye destek veren her vatandaşıma şükranlarımı sunuyorum. Sosyal medya düzenlemesini gündeme getirip bu alandaki kirliliğin önüne geçmekte kararlıyız.

"Aşı gönüllülük esasında olacak"

Salgına karşı en güçlü mücadele aracı olan aşılamada dünyada ilk sıralarda yer alıyoruz. Aşı tedarikinde de oldukça iyi durumdayız. Ülkemizde bazı kesimlerin hala aşıya tereddütle yaklaştığını görüyoruz, aşı gönüllülük esasında olacak. Sürekli dönüşen ve değişen virüse karşı aşı dışında başka bir korunma yöntemi bulunmuyor. Tüm vatandaşlarımıza bir kez daha aşılarını derhal olmaları çağrısında bulunuyorum.

Aşı olmayanlara PCR testi zorunluluğu

Eylül ayında okullarına kavuşmayı bekleyen öğrencilerimizin geleceğinin bu konuda kat edilecek mesafeye bağlı olduğuınu aklımızdan çıkarmamalıyız. 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla öğrencilerle irtibatlı ama aşı olmayan öğretmen ve görevlilerin haftada en az 2 kez PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz. Aşı olmayan üniversite öğrencilerimiz ve üniversite çalışanlarımızdan düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz. Konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız. Uçak ve şehirler arası otobüs yolculuğu için zorunlu PCR testi uygulamasını devreye alacağız.

"Ülkemizde 1,5 milyon Afgan göçmen olduğu yalan"

Türkiye, isteyenin elini kolunu sallayarak girebileceği sahipsiz bir ülke değil. Türkiye elindeki imkanları kendisine sığınanlarla paylaşmaktan imtina etmemiştir. Aldığımız tedbirlerle 455 bin olan düzensiz göçmen sayısının 122 bine indirdik. Düzensiz göçmenlerin kontrollü bir şekilde ülkelerine geri dönmelerini sağlıyoruz. Muhalefetin iddia ettiği gibi 1,5 milyon Afganlı ülkemizde kesinlikle yok, bunların hepsi yalan.

"Türkiye'nin Avrupa'nın mülteci ambarı olmak gibi bir görevi yoktur"

Düzensiz göçmenlerin ülkemizde yol açtığı huzursuzluğun farkındayız. Ülkemizde hukuk herkes içindir misafirlerimiz de bunun dışında değildir. Kamu güvenliğini tehdit edecek şekilde bu insanların hayatlarına kast edenleri, yağmaya yeltenenleri asla affetmeyiz. Avrupa kendi güvenliğini sağlamak için tüm sınırlarını kapatarak bu sorunun dışında kalamz. Türkiye'nin Avrupa'nın mülteci ambarı olmak gibi bir görevi yoktur. Bu konuda kurumlarımızın yürüttükleri kapsamlı çalışmaları hızla sonuçlandırıp orta vadede meseleyi tamamen çözeceğiz.

Gayemiz öncelikle bu ülkenin istikrarı ve güvenliği olduğu için gerekirse Taliban'ın kuracağı hükümetle de görüşüp, ortak gündemlerimizi konuşacağız.

