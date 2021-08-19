Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, "Terörle mücadelemiz Suriye’nin kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Kahraman Komandolarımız, biri Fırat Kalkanı diğeri Barış Pınarı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi" ifadeleri kullanıldı.