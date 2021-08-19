Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı 13.50'de başladı.

Afganistan'dan tahliyeler sürüyor

Toplantıda Afganistan'daki gelişmeler kapsamlı bir şekilde ele alınıyor. Türk vatandaşlarının ülkeden tahliyeleri devam ediyor. Tahliyelerdeki son durum ile ülkede barış ve istikrarın sağlanmasına katkı için Türkiye'nin attığı adımlar gözden geçiriliyor.

Doğal afetler sonrası atılacak adımlar

Kabinenin ana gündemlerinden biri de son dönemde yaşanan doğal afetler ve sonrasında yapılan çalışmalar. Afetlerde zarar gören bölgelerde hayatın normale dönmesi ve yeniden imarı gibi konular ele alınıyor.

Salgınla mücadele

Koronavirüsle mücadelede artan vaka sayıları sonrası Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları değerlendiriliyor. Aşılama çalışmalarında gelinen son durum da gündemdeki diğer başlıklardan biri.

Yüz yüze eğitim başlıyor

Okullarda yüz yüze eğitimin Eylül ayında başlaması hedefleniyor. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in de toplantıda bir sunum yapması bekleniyor.