Suriye ile Irak'ın kuzeyinde ve iç güvenlik operasyonları kapsamında terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe vuruldu.

Eren 14 Operasyonları kapsamında Hakkari İl Jandarma Komutanlığı'nca, Cilo Alandüz/Topaçlı kırsalında İHA ve Hava Kuvvetleri desteğiyle düzenlenen operasyonlarda 8 teröris etkisiz hale getirildi.

Uzun zamandır takip ediliyorlardı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda operasyonun önemine dikkat çekti: "Uzun zamandır takip ettiğimiz 8 kişilik terörist grup, Hakkari Cilo Alandüz’de etkisiz hale getirildi. Kahramanlarımızı kutluyorum."

Uzun zamandır takip ettiğimiz 8 kişilik terörist grup, Hakkari Cilo Alandüz’de etkisiz hale getirildi.



Kahramanlarımızı kutluyorum… — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) August 19, 2021

Eren-7 Operasyonları kapsamında, Tunceli-Hozat ilçe Dağyurdu Mahallesi kırsalında ise 1 terörist etkisiz hale getirildi.

Bir operasyon haberi de Eren-1 Operasyonları'nın sürdüğü Van-Çatak ilçesi kırsalından geldi. Karataş Çukurları bölgesinde, Jandarma Komando ve JÖH birliklerince J-SİHA, İHA ve Hava Kuvvetleri desteğiyle operasyon düzenlendi. 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Sınırlarımız içinde operasyonlar sürerken Türk Silahlı Kuvvetleri de Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenledi. Irak’ın kuzeyindeki Sincar’da tespit edilen 10 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.



Suriye’nin kuzeyinde de terörden arındırılan bölgelere saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.