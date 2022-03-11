Haber Giriş: 11 Mart 2022 Cuma 17:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama ile görüştü
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabul 1 saat sürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Antalya Diplomasi Forumu"nun açılışının ardında ikili görüşmelerine başladı.
Erdoğan, konakladığı otelde ilk olarak Arnavutluk Başbakanı Rama'yı kabul etti.
Basına kapalı gerçekleşen kabul, 1 saat sürdü.
[Fotoğraf: AA]
Kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de hazır bulundu.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Arnavutluk
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