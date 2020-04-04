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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alparslan Türkeş'i andı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in, vefatının 23. yılı nedeniyle mesaj paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'i, vefatının 23. yılında rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum" ifadesini kullandı.
Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'i, vefatının 23. yılında rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum. pic.twitter.com/bEU6zwqboa— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 4, 2020
Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan Alparslan Türkeş 23. yıldönümüSon Güncelleme: 4 Nisan 2020 Cumartesi 11:22
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