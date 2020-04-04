İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde mart ayı bilançosu açıklandı.



Verilere göre kırsal alanda 7 bin 119, şehirlerde 922 operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda 89 teröristin etkisiz hale getirildi. Teröristlerin 5’inin ölü, 56’sının sağ, 28’inin de teslim olduğuna dikkat çekildi.

Teröristlerden 52’sinin PKK/KCK, 30’unun DEAŞ/HTŞ, 7’sinin sol terör örgütü mensubu olduğu vurgulandı.Terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen bin 697 şüphelinin gözaltına alındı, 297’si tutuklandı.

Operasyonlar sonucu 103 sığınak-barınak-mağara kullanılamaz hale getirildi. 29’u ağır ve uzun namlulu olmak üzere 69 silah, 25 adet mayın/eyp, 37 el bombası, 20 ton 191 kg patlayıcı madde, 5 bin 941 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi.

Kapan operasyonları sürüyor

8 Ocak’ta başlayan Kapan operasyonlarına 9 ayrı bölgede 534 tim, 8 bin 200 personel ile devam ediyor. Bu kapsamda 5 teröristin etkisiz hale getirildi, 44 işbirlikçi şahıs yakalandı, 427 mağara/sığınak imha edildi. 36’sı ağır ve uzun namlulu olmak üzere 53 silah, 9 bin 221 mühimmat, 88 EYP, 1 ton 212 kg patlayıcı madde, 73 adet el bombası, çok miktarda gıda/yaşam malzemesi ile EYP yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Uyuşturucu ile mücadele hız kesmedi

Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik rakamlar ise şöyle: 11 bin 758 operasyonda 16 bin 680 kişi gözaltına alındı. Bin 510 kişi tutuklandı. 2 ton 898 kg esrar, 128 kg skunk, 708 kg eroin, 30 kg kokain, 4 kg afyon, 22 kg sentetik kannabinoid (bonzai), 103 kg metamfetamin, 1 milyon 100 bin 195 adet ectasy, 104 bin 811 adet captagon, 56 bin 355 adet sentetik ecza, 7 bin 936 kök kenevir ele geçirildi. Kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen bin 608 operasyonda 2 bin 498 kişi gözaltına alındı, 26 kişi tutuklandı. 5 milyon 673 bin 495 litre kaçak akaryakıt, 414 bin 532 paket kaçak sigara ele geçirildi.

5 bin 220 aranan şahıs yakalandı

Mart ayında ülke genelinde “aranan şahıslar operasyonu ve göçmen kaçakçılığı uygulaması” , “güvenli eğitim uygulaması”, “Türkiye huzur ve güven uygulaması” yapıldı. Ülke genelindeki bu operasyonlarda ise 981 bin 108 şahıs kontrol edildi. 5 bin 220 aranan şahıs yakalandı. 215 bin 79 aracın kontrol edildiği bin 253 aracın trafikten men edildiği belirtildi.

2 bin 752 kişiye siber suçtan ceza

Siber suçlarla mücadelede; terör suçları kapsamında 2020 yılı mart ayında, 6 bin 36 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldı, tespit edilen 2 bin 752 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

93 organizatör tutuklandı

Düzensiz göçle mücadelede ise 2 bin 876’sı denizlerde olmak üzere 6 bin 426 düzensiz göçmen yakalandı. 803 organizatör gözaltına alındı, organizatörlerden 93’ü tutuklandı.

401 bin 803 Suriyeli evine döndü

Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı ise 401 bin 803 oldu. Ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısının ise 3 milyon 586 bin 70 olduğu vurgulandı.

2020 yılı mart ayı trafik verileri ise şöyle oldu: 132 ölümlü trafik kazasında 146 kişi hayatını kaybetti. 16 bin 437 kişi yaralandı. 23 yaya can kaybı yaşandı. Trafik kazalarında hayatını kaybeden sayısı 2019 yılı ilk 3 ayında 416 iken 2020 yılı aynı döneminde bu sayı yüzde 4 azalış ile 401 olarak gerçekleşti.



