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Terör örgütüne ağır darbe: 24 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: MSB]
Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 24 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma girişiminin Kahraman Komandolar tarafından önlendiği belirtildi.
Düzenlenen operasyonla 24 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma girişimi Kahraman Komandolarımız tarafından önlendi. 24 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyon ile amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/jlqfFDoDi4— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 4, 2020
Etiketler: msb barış pınarı 24 teröristSon Güncelleme: 4 Nisan 2020 Cumartesi 09:53
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