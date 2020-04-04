Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Covid-19 tanısı konulan her hastamız için hizmet veren hastanelerimize günlük 660 lira ödeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Selçuk, "Yoğun bakım şartlarında koronavirüs tedavisinde kullanılan ilacı geri ödeme listemize aldık." dedi.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, immün plazma tedavisi bedelinin de karşılanacağını bildirdi.

