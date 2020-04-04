Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan yeni tedbirler gece yarısından itibaren yürürlüğe girdi. O tedbirlerden biri de 30 büyükşehir ve Zonguldak'a araç giriş çıkışının 15 gün süreyle yasaklanması. Kolluk kuvvetleri, şehirlerin giriş ve çıkışlarında kontrollerine başladı.

İstanbul'da; Tuzla, Şekerpınar ve Silivri'de 26 kontrol noktası belirlendi. Kolluk kuvvetleri buralarda kontrollerine başladı.

Ekipler, gece yarısından önce araçların geçişine bir süre izin verdi. Bu nedenle, uzun araç kuyrukları oluştu.

Bursa'da Orhangazi, Kocaeli'de de Kartepe ilçesinde kontrol noktaları oluşturuldu. Sadece yük ve izinli yolcu taşımacılığı yapan araçların geçişlerine izin verildi.

Ankara'da da gece yarısından itibaren yasak uygulanmaya başladı. Kapılar kapanmadan önce son kontroller yapıldı. Jandarma ekipleri her araca baktı ve her yolcunun tek tek ateşi ölçüldü.

İzmir'de polis ekipleri kontrol noktalarında araçları bir bir kontrol etti.

Yasak kapsamındaki Zonguldak ve diğer büyük şehirlerde de durum aynıydı.

Gece yarısından itibaren yasağın kapsamına giren araçlarsa yan yollara yönlendirilerek geri döndürüldü.