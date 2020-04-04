Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile telekonferans görüşmesi yaptı.

Görüşmede Koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirlerle bunların birlikler ve sahadaki uygulamaları değerlendirdi.

Bakan Akar konuşmasında şunları kaydetti;

Şu an itibarıyla Dikimevi Müdürlüklerince haftada toplam 1 milyon maske, 5 bin tulum, İlaç Fabrikası Müdürlüğünce de haftada 5 bin litre alkol bazlı dezenfektan üretilmektedir.

Dün itibarıyla Makine Kimya Endüstrisi Kurumu Mamak tesislerinde maske üretimine yönelik yeni tedarik ettiğimiz makine ve teçhizatın kullanımına da başladık. Böylece MKEK tarafından haftada çeşitli tipte 2,5 milyon maske ve yüz bin tulum üretimi için çalışmalarımızı tamamladık.

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi gereğince de salgınla mücadeleyi zafiyete uğratmayacak ve kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde, ihtiyacı karşılayacak kadar asgari sayıda personeli bulunduruyoruz.

Birlik, karargah ve kurulularımızda 'yerinde kal' prensibini uyguluyoruz."

Akar, birliklerin ihtiyaçlarının da düzenli olarak karşılandığını belirterek, "Sadece dün ve bugün 640 bin maske, 15 bin tulum, yaklaşık bin litre dezenfektan sevkiyatı gerçekleştirdik" diye konuştu.”