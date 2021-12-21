İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Almanya ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Almanya Başbakanı Olaf Scholz’u göreve başlaması dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İkili ilişkiler ve dış politika konularının ele alındığı görüşmeye dair detaylar @trthaber'de.https://t.co/EOw0AnD9aH pic.twitter.com/VaQhXqMBif — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 21, 2021

"Türkiye-AB ilişkileri katılım perspektifinde ilerletilmeli"

Yeni dönemde de iki ülke ilişkilerinde sağduyu ve stratejik bakışın hakim olmaya devam edeceğine inandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakın eşgüdüm ve düzenli irtibat halinde olmalarının fayda sağlayacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-AB ilişkilerinin katılım perspektifini esas alan olumlu gündem çerçevesinde ilerletilmesi gerektiğini dile getirdi.