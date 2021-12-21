Haber Giriş: 21 Aralık 2021 Salı 20:26Son Güncelleme: Kaynak: AA/İHA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Vişegrad Grubu ile futbol oynadı
[Fotoğraf: AA]
Budapeşte'de düzenlenen Vişegrad Grubu Dışişleri Bakanları Altıncı Toplantısı'na katılan Bakan Çavuşoğlu, programın ardından katılımcı bakanlarla futbol oynadı. Kendi aralarında bir süre paslaşan bakanlar daha sonra kaleye şut çekti.
Vişegrad Grubu (V4) + Türkiye Dışişleri Bakanları Altıncı Toplantısına katılan Türkiye, Çekya, Macaristan, Polonya ve Slovakya Dışişleri Bakanları, toplantının düzenlendiği Puskas Arena'da futbol oynadı.
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Vişegrad Grubu (V4) + Türkiye Dışişleri Bakanları Altıncı Toplantısı düzenlendi.
Toplantının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macar, Polonyalı, Slovak ve Çek mevkidaşlarıyla sahaya indi.
Bakanlar burada birbirlerine pas vererek kaleye şut çekti.
Etiketler: Macaristan Mevlüt Çavuşoğlu
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