Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı Sualtı Taarruz Timleri ve Pakistan Deniz Kuvvetleri’nden İkbal timlerinin katıldığı AYYILDIZ-2021 Tatbikatı 12 Aralık’ta başlamıştı.

SAT Timleri ve Pakistan İkbal Timleri arasında müşterek çalışabilirliğin sağlanması ve Pakistan Deniz Kuvvetleri ile askerî alandaki iş birliğinin geliştirilmesinin amaçlandığı tatbikat İstanbul'da gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, 6 gün süren tatbikatın başarıyla tamamlandığını açıkladı.