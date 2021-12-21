Haber Giriş: 21 Aralık 2021 Salı 18:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Kanlı Noel"de hayatını kaybedenleri andı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kıbrıs'ta 21 Aralık 1963'te terör örgütü EOKA militanlarının, Kıbrıs Türkleri'ne yönelik başlattığı ve tarihe "Kanlı Noel" olarak geçen katliamda yaşamını yitiren 364 kişiyi andı.
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıbrıs'ta 58 yıl önce Rum terör örgütü EOKA tarafından Kıbrıs Türkü'ne yönelik vahşi saldırılar başlatıldı. Adadaki çatışmaların da başlangıcını oluşturan ve tarihe Kanlı Noel olarak geçen bu mezalimin yıl dönümünde tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum" ifadesini kullandı.
Kıbrıs’ta 58 yıl önce Rum terör örgütü EOKA tarafından Kıbrıs Türkü'ne yönelik vahşi saldırılar başlatıldı.— Fuat Oktay (@fuatoktay) December 21, 2021
Adadaki çatışmaların da başlangıcını oluşturan ve tarihe #KanlıNoel olarak geçen bu mezalimin yıl dönümünde tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. pic.twitter.com/QWvK30wTKb
Etiketler: Fuat Oktay
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