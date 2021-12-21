Elektrikli araçların şarj istasyonlarının ruhsatlandırma, kurulum ve işletmesine yönelik esaslar belirlendi.

Yeni düzenlemeyle elektrikli araç kullanıcılarının hakları güvence altına alındı.

Piyasadaki denetim ve işleyişle ilgili de Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu sorumlu olacak.

Elektrikli araçlar için kurulacak şarj istasyonlarının hukuki alt yapısı oluşturuldu. Yenilenebilir enerjide yerli teçhizat kullananlara teşvik verilmesini öngören düzenleme yasalaştı. Detayları @trthaber muhabiri Abdulbaki Açıkgöz aktardı. https://t.co/fp5bZuTm1Y pic.twitter.com/WgCrYm1eYJ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 21, 2021

Faturalardan TRT payı ve enerji fonu kesintisi kaldırılacak

Türkiye Büyük Millet Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen yasayla, Tarım ve hizmet sektöründe enerji verimliliğine ilişkin projeler destek kapsamına alındı.

Elektrik faturalarından alınan yüzde 2'lik TRT payı ve enerji fonu da kaldırıldı.

Korsan yayınlar engellenecek

Düzenlemeyle birlikte korsan maç yayınları da engellenecek.

Futbol Federasyonunun isteğiyle kanuna aykırı maç yayınlayan sitelere erişim engeli getirilecek.

Korsan yayınların tespiti için Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde özel bir birim kurulacak.