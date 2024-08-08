Cumhurbaşkanı Erdoğan Al Sani ile bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlayacak.

Liderler Filistin'i konuşacak

Liderlerin görüşmesindeki ana gündem, Orta Doğu'daki gelişmeler olacak. İşgalci İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırıları ile Tahran-Tel Aviv hattında yükselen tansiyon konuşulacak.

Soykırımcı Netanyahu hükümetinin ateşkese zorlanması ve Filistinlilere insani yardımların ulaştırılması için atılacak ortak adımlar ele alınacak.

Türkiye-Katar ilişkileri ele alınacak

Erdoğan-Al Sani görüşmesinde, Türkiye ile Katar arasındaki üst düzey ilişkiler de değerlendirilecek.

Geçen yıl 1 virgül 3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen ikili ticaret hacminin daha ileri seviyelere taşınması ve karşılıklı yatırımların artırılması için görüş alışverişinde bulunulacak.