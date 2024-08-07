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Gündem
TRT SPOR, AA 07.08.2024 22:47

Milli boksör Esra Yıldız Kahraman'dan bronz madalya

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli boksör Esra Yıldız Kahraman, yarı finalde Tayvanlı Lin Yu Ting'e kaybederek bronz madalya kazandı.

Milli boksör Esra Yıldız Kahraman'dan bronz madalya
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli boksör Esra Yıldız Kahraman, yarı finalde Tayvanlı Lin Yu Ting'e kaybederek bronz madalya kazandı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Philippe-Chatrier Kortu'nda boks branşının kadınlar 57 kilo yarı final mücadelesi yapıldı.

Milli boksör Esra Yıldız Kahraman, Tayvanlı Lin Yu Ting'e 5-0 yenilerek finale çıkma şansını kaybetti ve bronz madalya elde etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak müsabakayı salonda izledi.

"Altın madalyayı alana kadar pes etmeyeceğim"

Milli boksör Esra Yıldız Kahraman, Fransa'nın başkenti Paris'teki Philippe-Chatrier Kortu'ndaki yarı finalde Tayvanlı Lin Yu Ting'e kaybederek bronz madalya kazanmasına ilişkin, soruları yanıtladı.

Elinden gelen her şeyi yaptığını vurgulayan Esra, "Dün bazı şansızlıklar yaşadım ve hastalandım. Burada bronz madalya kazandım. 'Nasip böyleymiş' diyelim, Los Angeles 2028'de altın madalyayı hedefliyorum. Onu alana kadar da pes etmeyeceğim." diye konuştu.

Esra, maçlardan önce Türk halkının desteğini hissettiğini belirterek, "Beni tanıyan ya da tanımayan, sözlü veya yazılı olarak ulaşan ve dua eden herkese çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

İlk kez katıldığı Tokyo 2020'de çeyrek finalde elenerek 5'inci olan 27 yaşındaki Esra, Paris 2024'teki başarısıyla olimpiyatlardaki ilk madalyasını kazanmış oldu.

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