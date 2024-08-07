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Gündem
TRT Haber 07.08.2024 22:02

Bakan Tunç: Teknolojinin olumsuz yönde kullanılması asla kabul edilemez

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, çevrimiçi oyun platformu Roblox'un Türkiye'de erişime kapatılmasına ilişkin, "Devletimiz, Anayasamıza göre çocuklarımızın korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Teknolojinin olumsuz yönde kullanılması asla kabul edilemez" dedi.

Bakan Tunç: Teknolojinin olumsuz yönde kullanılması asla kabul edilemez

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, çevrimiçi oyun platformu Roblox'un Türkiye'de erişime kapatılmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması sebebiyle Roblox isimli oyun platformuna ve uygulama marketlerindeki linklerine, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'”da belirtilen hususlar çerçevesinde Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli getirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Çevrimiçi oyun platformu Roblox mahkeme kararıyla erişime kapatıldı
Çevrimiçi oyun platformu Roblox mahkeme kararıyla erişime kapatıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin, bir hukuk devleti olduğunu vurgulayan Tunç, şunları ifade etti:

"Devletimiz, Anayasamıza göre çocuklarımızın korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın üstün yararının gözetilmesi, onların korunması ve desteklenmesi herkesin görevidir. Türkiye, dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden, teknolojiyi en iyi şekilde kullanan ülkelerin başında gelmektedir. Ancak teknolojinin olumsuz yönde kullanılması asla kabul edilemez.

Ülkemizin ve milletimizin geleceğini düşünen, sorumluluk makamında bulunan herkesin çocuklarımızı hedef alan bu tür durumlara karşı hassasiyetle yaklaşması, popülist ve sorumsuz söylemlerden uzak durması gerekir.

Toplumsal yapımıza dinamit koymaya yönelik girişimlere, çocukların istismarına, şiddete teşvik edilmesine, her biri birer cevher olan evlatlarımızın gelişimini olumsuz yönde etkileyecek faaliyetlere asla müsaade edilmeyecektir."

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Çevrimiçi oyun platformu Roblox mahkeme kararıyla erişime kapatıldı
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