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TRT Haber 08.08.2024 10:15

MİT'ten PKK’ya bir darbe daha

MİT, Irak’ta PKK/KCK’ya bir darbe daha indirdi. Hakurk’ta TSK üssünde eylem gerçekleştirmeyi planlayan PKK'lı terörist Serdar Sönmez, MİT’in nokta operasyonu ile etkisiz hale getirildi.

MİT'ten PKK’ya bir darbe daha

MİT'ten Irak’ta nokta operasyon.

Hakurk’ta TSK üssünde eylem gerçekleştirmeyi planlayan terör örgütü PKK/KCK mensubu Eziz Gabar kod adlı Serdar Sönmez, MİT’in nokta operasyonu ile etkisiz hale getirildi.

TSK’ya saldırı planını MİT engelledi

Terör suçlarından hakkında arama/yakalama kararı bulunan terörist Serdar Sönmez, PKK/KCK sözde üst düzey yöneticilerden TSK’ya yönelik eylem talimatı aldı.

MİT’in saha ajanlarından edindiği istihbarata göre, terörist Serdar Sönmez TSK’nın Hakurk’taki harekat bölgesine yönelik sızma girişiminde bulunarak keşif ve gözlem faaliyeti icra edecekti. PKK/KCK’lı terörist keskin nişancı tüfeği ile eylem yapacaktı.

Edinilen istihbarat sonucu, MİT Serdar Sönmez’i adın adım izlenmeye başladı. MİT’in örgüt içerisindeki ajanları vasıtasıyla terörist Sönmez’in harekete geçeceği zaman ve yerin öğrenilmesi ile operasyon kararı alındı.

PKK/KCK’lı Serdar Sönmez, Hakurk’ta TSK üs bölgesine yönelik suikast hazırlığı içerisindeyken başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi.

Terörist Sönmez'in 2014'te terör örgütü PKK/KCK'ya katıldığı, 2015'te Irak'ın kuzeyindeki Gara'ye geçerek silahlı/ideolojik eğitim aldığı ve 2018'de Kandil'de faaliyet ve son olarak Hakurk'ta terör eylemlerine katıldığı öğrenildi.

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Irak MİT PKK/KCK Son Dakika Terör Örgütü
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