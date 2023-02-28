Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesini ziyaretinin ardından Afşin'e geçti. Burada çadır kentte kalan depremzedelerle bir araya geldi.

Ziyaretlerde Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de eşlik etti.

Afşin'deki incelemelerini tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, halka hitabında, "Afetzedeler için 15 bin liralık yardımları bugün ödemeye başlıyoruz. Vatandaşımızın maddi külfetini hafifletecek adımlar atıyoruz." dedi.

Erdoğan, bugün ayrıca Malatya'nın Doğanşehir ilçesini de ziyaret edecek.