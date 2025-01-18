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Gündem
AA-TRT Haber 18.01.2025 00:02

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana ve Mersin'e gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin il kongreleri için iki komşu şehre Adana ve Mersin’e gidecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana ve Mersin'e gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Serinevler Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenecek AK Parti Adana 8’inci Olağan İl Kongresi’ne iştirak edecek.

Cumhurbaşkanı’nın bir sonraki durağı ise Mersin’deki Servet Tazegül Spor Salonu olacak.

Yaklaşık 5 aylık bir aranın ardından ziyaret edeceği şehirde partisinin Mersin teşkilatıyla buluşacak.

Erdoğan, kongrelerde yapacağı konuşmalarda ‘terörsüz Türkiye’ hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar başta olmak üzere gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulunacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin il kongreleri kapsamında 30 Kasım’dan bu yana 19 ili ziyaret etti.

AK Parti’deki kongre süreci 23 Şubat’ta Ankara’da yapılması planlanan 8’inci büyük olağan kongre ile sona erecek.

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