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TRT Haber 18.01.2025 00:00

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün için Orta Karadeniz'e fırtına uyarısı yaptı. Sabah saatlerinde başlayacak olan fırtına, öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedecek. Hafta sonu, yurdun kuzey doğusunda da yağış görülecek. İşte detaylar...

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Yurdun kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Kıyılarda yağmur, iç kesimlerde kar

Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri; Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Üç büyük ilde kar bekleniyor mu?

İstanbul, Ankara ve İzmir'de hafta sonu yağış beklentisi yok.

Hava sıcaklığı da mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edecek.

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