İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyanile telefonda görüştü.

Görüşmede, iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Birleşik Arap Emirlikleri’nin 50. kuruluş yıldönümünü de tebrik etti.

İki ülke ilişkilerinde yeni dönem

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Abu Dabi Veliaht Prensi El Nahyan, 24 Kasım'da bir araya gelmişti.

Ziyarette, Türkiye'ye doğrudan yatırımları artıracak; ticaretten enerjiye, ulaşımdan sağlığa birçok alanda anlaşmalar imzalandı.

Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye'ye yatırım yapmak üzere, 10 milyar dolarlık bir fon ayırdığını duyurdu.