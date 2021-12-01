Haber Giriş: 1 Aralık 2021 Çarşamba 18:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti Büyükelçisi Dıpuo Letsatsı-Duba ve Cezayir Büyükelçisi Sofıanne Mımounı'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Letsatsı-Duba, Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Letsatsı-Duba'nın beraberindeki bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
Erdoğan, Cezayir Büyükelçisi Sofıanne Mımounı'yı da kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Mımounı, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Mımounı'nın beraberindeki bazı Büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Cezayir Güney Afrika
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