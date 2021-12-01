İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Japonya Başbakanı Kishida ile telefon görüşmesi yaptığını duyurdu.

İkilinin görüşmesinde, iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Japonya Başbakanı seçilmesi dolayısıyla Fumio Kishida’yı tebrik ederek, Türkiye-Japonya arasındaki yakın iş birliğini yeni dönemde de sürdüreceklerine inandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı ekonomi, eğitim, afet yönetimi, enerji, güvenlik ve savunma sanayii dahil geniş bir yelpazede daha da ileriye taşımayı arzu ettiklerini vurguladı.