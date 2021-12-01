Haber Giriş: 1 Aralık 2021 Çarşamba 16:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Kishida ile telefonda görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile telefonda görüştü. Görüşmede iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar ele alındı.
İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Japonya Başbakanı Kishida ile telefon görüşmesi yaptığını duyurdu.
İkilinin görüşmesinde, iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar değerlendirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Japonya Başbakanı seçilmesi dolayısıyla Fumio Kishida’yı tebrik ederek, Türkiye-Japonya arasındaki yakın iş birliğini yeni dönemde de sürdüreceklerine inandığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı ekonomi, eğitim, afet yönetimi, enerji, güvenlik ve savunma sanayii dahil geniş bir yelpazede daha da ileriye taşımayı arzu ettiklerini vurguladı.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Japonya
Son Haberler
- 17:09
- 17:04
- 16:53
- 17:02
- 16:56
Sıradaki Haber
TBMM Başkanı Şentop: Polonya ile pek çok alanda iş birliği mutabakatı sağlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz