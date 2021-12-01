Haber Giriş: 1 Aralık 2021 Çarşamba 16:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Soylu, Avrupa Konseyi raportörleriyle bir araya geldi
[Fotoğraf: AA]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Eş raportörleri Vladimir Prebilic ile David Eray'ı kabul etti.
Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ndeki (GAMER) kabul, görüntü alınmasının ardından basına kapalı gerçekleştirildi.
Etiketler: Süleyman Soylu Avrupa Birliği
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