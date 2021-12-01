Milliyetçi Hareket Partisi ile Kadın Hareketi Derneği “Kadına Şiddetin Anatomisi ve Kadına Yönelik Şiddet İnceleme Raporu" hazırladı.

Ortak çalışmada, "Şiddet uygulayan kişi tedavi edilsin", "Aile mahkemeleri 24 saat çalışsın", "Elektronik kelepçe uygulaması artsın" gibi maddeler önerildi.

Raporda "şiddetle birlikte mücadele edilmeli" vurgusu yapıldı.

"Kadına yönelik şiddet toplumsal sorun olarak ele alınmalı"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Pelin Yılık, yapılan çalışmayla ilgili şunları söyledi.

"Kadınlarımızın daha mutlu, daha huzurlu ve daha güvenli bir yaşam sürmesi için var gücümüzle mücadele etmeye devam edeceğiz. Kadına yönelik şiddet toplumsal bir sorun olarak ele alınıp devletimizin ve toplumumuzun tüm organlarının aktif katılımı ile toplumsal bir farkındalık ile çözülebilecektir."

Kadına şiddet konusunda 4 farklı alanda yapılan çalışmalar raporda yer aldı.

"Şiddetin anatomisi araştırıldı"

Kadın Hareketi Derneği Başkanı Mine Bayram da şu açıklamayı yaptı:

"Küresel çapta oldukça ciddi görünen kadına yönelik şiddet sorunu psikoloji, hukuk, medya ve sosyolojinin de odağında olmuş özellikle aile işlevleri, şiddetin anatomisi, şiddetin olumsuz etkilerine yönelik disiplinler arası gibi konularda araştırılmıştır."

Öneriler arasında şiddetin sosyal ve ekonomik sebeplerinin araştırılması yer aldı. Toplumsal farkındalık oluşturulması için çalışmaların yapılması da talep edildi.