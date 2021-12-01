Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan, yayında, Fransız Lafarge firmasının terör örgütlerine verdiği desteği gözler önüne seren belgesel için TRT'ye teşekkür etti.

“Öncelikle TRT’yi bu başarılı çalışması dolayısıyla tebrik ediyorum. Terör örgütlerinin nasıl destek gördüğünü, bunlardan beslenen terör örgütlerinin dönüp o destek veren ülkeleri nasıl vurduğunu dünyanın gözleri önüne seren önemli bir çalışma bu.”

"Macron hiç bilgisi yokmuş gibi davranıyor"

Batı ülkelerinde, Türkiye'ye yönelik yapılan haksız eleştirileri hatırlattı, Lafarge örneğini verdi. Özellikle Fransa'nın kendi tutumunu gözden geçirmesi gerektiğini söyleyen Erdoğan, "Kendi tutumlarını gözden geçirmeleri gerekir. Lafarge firmasının DEAŞ ile bağlantılı faaliyetleri de esasen bu çerçevede Fransız yargısı tarafından ortaya konulmuş ve Fransız yargısı da bunu hükme bağlamıştır. Bundan daha başka delil olabilir mi?" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT World'ün titiz çalışması sonrası hazırlanan belgeselde ortaya konulan gerçekleri hatırlattı. Fransız yargısına da taşınan konuyu mevkidaşı Macron ile de görüştüğünü açıkladı.

"Lafarge'ın terör örgütlerine verdiği destek ile de bunların oradaki tüneller ve oradaki yeraltı yapılanmaları hep Lafarge'ın destekleri ile olmuş. Ben bunu Macron'un kendisine de söyledim. Böyle hiç bilgisi yokmuş, haberi yokmuş gibi bu tür ayaklara giriyor, bu şekilde işi sıyırmaya çalışıyor. Bunlar böyle, bunlar maalesef iki yüzlü."

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu örnekten yola çıkarak, terörün her türlüsüne verilen desteğin bir an önce kesilmesi çağrısını yineledi.

"Suriye'deki terör sorununun gerekçelerinin başında terör örgütlerine verilen dış destek geliyor. DEAŞ ile mücadele bahanesi ile bazı ülkeler tarafından terör örgütü PKK/YPG'ye verilen destek kabul edilemez."