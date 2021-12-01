Tank avcısı Kaplan TSK'ya güç katacak
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na KAPLAN STA'nın yeni teslimatlarının yapıldığını duyurdu.
Silah Taşıyıcı Araçlar Projesi kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na KAPLAN STA'nın yeni teslimatları yapıldı.
Tank Avcısı #KAPLAN STA— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) December 1, 2021
Silah Taşıyıcı Araçlar Projesi kapsamında KKK’ya KAPLAN aracımızın yeni teslimatlarını yaptık.
@FNSS_Savunma #İstiklâlveİstikbâlimizİçin pic.twitter.com/hcIyyt02YI
Silah Taşıyıcı Araçlar Projesi kapsamında Türkiye'nin öncü zırhlı araç üreticilerinden FNSS tarafından üretilen KAPLAN STA'nın Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na yeni teslimatları gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, KAPLAN STA'nın gerçekleştirilen yeni teslimatlarını, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.
SSB Başkanı Demir tarafından yapılan paylaşımda, "Tank Avcısı KAPLAN STA! Silah Taşıyıcı Araçlar Projesi kapsamında KKK'ya KAPLAN aracımızın yeni teslimatlarını yaptık." ifadelerine yer verildi.
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