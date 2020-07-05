Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat'ta düzenlenen "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tarafından İşletmeye Alınan Hidroelektrik Santrallerinin Toplu Açılış Töreni"ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

31 bin megavattan 91 bin megavata 18 yılda kurulu gücümüzü hamdolsun yükselttik.Salgın döneminde sağlık hizmetleri yanında hemen her alandaki yatırımlarını devam ettiren Türkiye, böylece 2023 hedeflerine ulaşmaktaki kararlılığını ortaya koymuştur. Enerjisi olmayan bir ülkenin medeniyetten bahsetmesi mümkün değildir.

Türkiye olarak bugüne kadar mücadelesiz hiçbir kazanım elde etmedik.

Tüm dünyanın kendi içine kapandığı bir dönemde yatırımı, üretimi ve istihdamı destekleyerek sergilediğimiz olumlu yöndeki ayrışma ile salgına teslim olmadığımızı gösterdik.

Salgın döneminde sağlık hizmetleri yanında hemen her alandaki yatırımlarını devam ettiren Türkiye, 2023 hedeflerine ulaşmaktaki kararlılığını ortaya koymuştur. Özel sektörümüz sadece OSB'lerde son 6 ayda 10 milyar liralık yatırımla 583 yeni fabrikayı tamamlayarak üretime geçirdi.

Avrupa Birliği’nin şeffaflık sorunu olan ülkeleri Türkiye’nin önüne koyarak uyguladığı çifte standardın altındaki niyet ortadadır. Sağlıktan ekonomiye, diplomasiden güvenliğe kadar her konuda kendimize güveniyoruz. Bu konuda kimlerin zafiyeti olduğunu mülteci krizinde ve salgın döneminde hep beraber gördük.

Türkiye'nin ilk yerli entegre güneş paneli fabrikasının açılışını inşallah ağustos ayında gerçekleştireceğiz. Yıllık 500 megavatlık güneş paneli üretecek fabrikamız, 1400 kişiyi de istihdam edecek.

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