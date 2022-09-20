Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı 05:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'deki Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’taki Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.
Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York’taki Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi. Program basına kapalı gerçekleştirildi.
Son Haberler
- 05:43
- 04:11
- 04:08
- 02:42
- 02:15
Sıradaki Haber
Sürücü adayları emniyet kemeri simülasyon eğitimi alacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz