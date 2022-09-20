Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı 01:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Guatemala Cumhurbaşkanı Falla ile görüştü
[Fotograf: DHA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Guatemala Cumhurbaşkanı Alejandro Eduardo Giammattei Falla ile görüştü.
Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kapsamda Guatemala Cumhurbaşkanı Falla ile basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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