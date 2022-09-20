Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı 02:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sürücü adayları emniyet kemeri simülasyon eğitimi alacak
[Fotoğraf: Getty]
Sertifika ayrımı yapılmaksızın sürücü adaylarına emniyet kemeri simülasyon eğitimi verilecek. Amaç, sürücülere emniyet kemeri takma alışkanlığını kazandırmak. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla sürücü adaylarına, sertifika sınıfı ayrımı yapılmaksızın ve direksiyon eğitimine başlamadan önce emniyet kemeri takma alışkanlığı kazandırmak adına emniyet kemeri simülasyon eğitimi verilecek.
Sürücü adayları emniyet kemeri takmamanın doğuracağı sonuçlar hakkında uygulamalı eğitim görecek.
Aynı Yönetmeliğe geçici madde de eklendi.
29 Mayıs 2013 tarihinden önce motorlu taşıt sürücüleri kursu direksiyon eğitimi dersi sınav sorumlusu belgesi alanlar ilgili koşullara sahip ise hizmet içi eğitime tabi tutulacak.
Etiketler: Resmi Gazete Trafik
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