Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı 02:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili'yi kabul etti
[Fotograf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili'yi kabul etti.
Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Garibaşvili'yi kabul etti. Kabul basına kapalı gerçekleştirildi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan ABD Gürcistan
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