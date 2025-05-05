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Gündem
TRT Haber 05.05.2025 17:57

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump'ı Türkiye'ye davet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede ABD Başkanı Trump’ı Türkiye’ye davet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump'ı Türkiye'ye davet etti

İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin ABD ile başta savunma sanayii olmak üzere birçok alanda işbirliğini ilerletmek için adım atmaya devam edeceğini belirtti.

ABD Başkanı Trump'ın savaşların bitirilmesine ilişkin yaklaşımını desteklediğini dile getiren Erdoğan, İran ile yürütülen müzakere süreci ve Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması için ortaya konan gayretleri takdirle karşıladıklarını ifade etti.

"Türkiye iş birliğine ve desteğe hazır"

Görüşmede, Gazze'deki insani krizin vahim boyutlara ulaştığına dikkati çeken Erdoğan, Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ulaştırılması ve bu trajik insani drama son verilmesi gerektiğini, ateşkesin tesisi ve kalıcı barışın sağlanması için Türkiye'nin iş birliği yapmaya ve her türlü desteğe hazır olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve istikrarın sağlanması için gayret gösterdiğinin altını çizen Erdoğan, ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımların hafifletilmesine yönelik çalışmalarının sürece katkı sağlayacağını, istikrarlı bir Suriye'nin hem bölge hem de dünya barışını destekleyeceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede ABD Başkanı Trump'ı Türkiye'ye davet etti.

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