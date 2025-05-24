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Gündem
AA 24.05.2025 13:44

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7. Etnospor Kültür Festivali'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda yapılan 7. Etnospor Kültür Festivali'ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen ve TRT'nin iletişim ortağı olduğu festivale ziyarette bulundu.

Festival alanında yöresel oyunları da izleyen Erdoğan, Karabağ'dan gelen ekibin akrobatik at gösterisi sırasında Türk ve Azerbaycan bayrağını açtığı anları ayakta alkışladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7. Etnospor Kültür Festivali'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2025 Aile Yılı" kapsamında, 7. Etnospor Kültür Festivali'nde ilk kez kurulan "Aile Obası"nı gezdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7. Etnospor Kültür Festivali'ni ziyaret etti

Ziyarette, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Valisi Davut Gül ile Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan da yer aldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7. Etnospor Kültür Festivali'ni ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7. Etnospor Kültür Festivali'ni ziyaret etti
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