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Gündem
AA 24.05.2025 13:04

Bakan Fidan Rusya'ya gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un davetine icabetle, 26-27 Mayıs tarihlerinde Rusya'yı ziyaret edecek.

Bakan Fidan Rusya'ya gidiyor

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, 26-27 Mayıs tarihlerinde yapacağı ziyaret kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edilecek ve Rus mevkidaşı Lavrov ile görüşecek.

Bunun yanı sıra Dışişleri Bakanı Fidan’ın 16 Mayıs’ta İstanbul’da gerçekleşen Rusya-Ukrayna müzakerelerinde, Rusya heyetine başkanlık eden Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinskiy ile Savunma Bakanı Andrey Belousov dahil olmak üzere, diğer üst düzey Rus yetkililerle de ikili görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor.

Bakan Fidan’ın görüşmelerinde, bölgelerinde iki kilit aktör olan Türkiye ve Rusya’nın ikili ilişkilerini detaylıca ele alması; ticaret, enerji ve turizm gibi başlıca işbirliği alanlarındaki mevcut durumu gözden geçirmesi ve atılabilecek adımlara dair değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

Fidan'ın, Türkiye’nin Rusya-Ukrayna savaşında adil ve kalıcı bir barışın sağlanmasına olan bağlılığını vurgulaması beklenen görüşmelerde, son dönemde yaşanan kritik gelişmeler vasıtasıyla sürecin bu yönde ilerlemesinin memnuniyetle karşılandığını dile getirmesi öngörülüyor.

Öte yandan, Fidan’ın görüşmelerde, daha önce 2022’de ve 16 Mayıs’ta olduğu gibi tarafların bir araya geleceği müzakerelerde Türkiye’nin kolaylaştırıcı rolü kapsamında üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu yinelemesi, ayrıca Suriye, Gazze ve Güney Kafkasya dahil bölgesel ve uluslararası meselelerde görüş alışverişinde bulunması öngörülüyor.

Türkiye ile Rusya arasında son dönemdeki üst düzey temaslar

Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya’ya son ziyaretini, BRICS+ toplantısına katılmak üzere, 10-11 Haziran 2024 tarihlerinde yapmıştı.

Bakan Fidan, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a refakat ederek 24 Ekim 2024’te düzenlenen BRICS Zirvesi’ne katılmıştı.

Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov’la son olarak, 12 Nisan'da Antalya Diplomasi Forumu marjında görüşmüştü.

Bundan önce ise Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye’yi 23 Şubat'ta ziyaret etmiş ve Dışişleri Bakanı Fidan’la bir araya gelmişti.

Ayrıca Lavrov, Dışişleri Bakanı Fidan’ın ev sahipliğinde 18 Ekim 2024'te İstanbul’da gerçekleştirilen 3+3 Bölgesel İşbirliği Platformu toplantısına katılmıştı.

Dışişleri Bakanı Fidan ve Lavrov 20 Şubat’ta da G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Johannesburg’da da ikili görüşme gerçekleştirmişti.

ETİKETLER
Dışişleri Bakanlığı Hakan Fidan Vladimir Putin Enerji Turizm Antalya Diplomasi Forumu
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