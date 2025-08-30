Açık 16.9ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 30.08.2025 04:50

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına katılacak

Büyük Zaferin 103'üncü yıl dönümü coşku ve heyecanla kutlanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent'teki kutlama programlarına katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına katılacak

Başkent Ankara'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla resmi törenlerin ilk adresi Anıtkabir olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet erkanı ile Anıtkabir'deki törene katılacak.

Anıtkabir ziyaretinin ardından Erdoğan, Başkomutan sıfatıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri kabul edecek.

Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Mezuniyet Töreni bu yıl tek tören ile yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende mezun olan teğmenlere hitap edecek.

30 Ağustos Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümünün coşkusu akşam saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne taşınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 18.30'da Külliye'de 30 Ağustos resepsiyonuna katılacak.

Resepsiyonda Cemi Can Deliorman yönetiminde özel bir konser verilecek.
 

30 Ağustos Zafer Bayramı Anıtkabir Recep Tayyip Erdoğan
