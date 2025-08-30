Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına katılacak

Başkent Ankara'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla resmi törenlerin ilk adresi Anıtkabir olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet erkanı ile Anıtkabir'deki törene katılacak.

Anıtkabir ziyaretinin ardından Erdoğan, Başkomutan sıfatıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri kabul edecek.

Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Mezuniyet Töreni bu yıl tek tören ile yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende mezun olan teğmenlere hitap edecek.

30 Ağustos Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümünün coşkusu akşam saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne taşınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 18.30'da Külliye'de 30 Ağustos resepsiyonuna katılacak.

Resepsiyonda Cemi Can Deliorman yönetiminde özel bir konser verilecek.

