Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Mayıs darbesi mağdurlarının ailelerini kabul etti

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen kabulde, merhum Başbakan Adnan Menderes'in torunu Işık Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'nun torunu Fatin Rüştü Yener, Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın torunu Hasan Polatkan Atlı, Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın torunu Prof. Dr. Emine Gürsoy Naskali ile İçişleri Bakanı Namık Gedik'in torunu Namık Gedik yer aldı.

Kabulde, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Demokratlar Konfederasyonu Genel Başkanı Fatih Kavaloğlu da hazır bulundu.

Türk demokrasi tarihinde derin izler bırakan darbenin 66. yılı dolayısıyla gerçekleştirilen görüşme, "milli irade ve demokrasi hafızası" açısından sembolik bir anlam taşıyor.

Ziyarette, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 17 Eylül 2000 tarihinde merhum Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın anıt mezarlarını ziyareti sırasında şeref defterine yazdığı mesajın metni, aileler tarafından Erdoğan'a takdim edildi.

Ailelerin ortak açıklaması

Görüşmenin ardından heyet tarafından darbe mağdurları adına yazılı açıklama yayımlandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"27 Mayıs 1960 müdahalesinin yıl dönümü sebebiyle, Türk demokrasi tarihine damga vurmuş merhum devlet ve siyaset adamlarının aile temsilcileri olarak ilk kez Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul edilmekten onur duyuyoruz. Gerçekleşen görüşmemizde, merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu, Maliye Bakanı Hasan Polatkan, Cumhurbaşkanı Celal Bayar, İçişleri Bakanı Namık Gedik ve dönemin diğer devlet adamlarının aziz hatıraları yad edilmiş, millet iradesinin, demokratik düzenin ve hukuk devletinin korunmasının taşıdığı tarihi önem üzerine değerlendirmelerde bulunulmuştur. Merhum devlet adamlarımızın temsil ettiği demokrasi ve kalkınma anlayışının Türk siyasi hayatında bıraktığı etkinin bugün de güçlü şekilde hissedildiğini görüyoruz."