Haber Giriş: 25 Mayıs 2022 Çarşamba 19:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan 25 Mayıs Afrika Günü'nü kutladı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Mayıs Afrika Günü'nü kutladı. Erdoğan, "Afrika Birliği Örgütünün kuruluş yıl dönümünü ve 25 Mayıs Afrika Günü'nü en içten dileklerimle tebrik ediyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Mayıs Afrika Günü'nü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Erdoğan paylaşımda, "Afrika Birliği Örgütünün kuruluş yıl dönümünü ve 25 Mayıs Afrika Günü'nü en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Güçlü tarihi ve kültürel bağlara sahip olduğumuz tüm Afrikalı kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.
Afrika Birliği Örgütünün kuruluş yıl dönümünü ve 25 Mayıs Afrika Günü’nü en içten dileklerimle tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 25, 2022
Güçlü tarihî ve kültürel bağlara sahip olduğumuz tüm Afrikalı kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum.
Etiketler: Afrika Recep Tayyip Erdoğan
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