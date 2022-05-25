Hudut birliklerinin sınır hatlarında yasa dışı geçişle mücadelesi sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'den Yunanistan’a ve Suriye’den ülkeye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 16 kişi hudut birlikleri tarafından yakalandı.

Yakalanan şahıslardan 8’inin FETÖ, 3’ünün PKK ve 2’sinin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.