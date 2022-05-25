Haber Giriş: 25 Mayıs 2022 Çarşamba 19:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 16 kişi yakalandı
Türkiye'den Yunanistan’a ve Suriye’den ülkeye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 16 kişi hudut birlikleri tarafından yakalandı.
Hudut birliklerinin sınır hatlarında yasa dışı geçişle mücadelesi sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'den Yunanistan’a ve Suriye’den ülkeye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 16 kişi hudut birlikleri tarafından yakalandı.
Yakalanan şahıslardan 8’inin FETÖ, 3’ünün PKK ve 2’sinin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 25, 2022
Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 16 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 8’inin FETÖ, 3’ünün PKK ve 2’sinin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. pic.twitter.com/0bswprnlTL
Etiketler: DEAŞ FETÖ Milli Savunma Bakanlığı PKK/YPG Suriye Yunanistan
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