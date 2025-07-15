Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz tarihimizin en kritik dönemeçlerinden biri oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'na katıldı.

Konuşmasına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milletvekilleri ve misafirleri selamlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz destanının 9'uncu yıl dönümünde Gazi Meclis'te bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Ateşten gömlek giydiğimiz o imtihan gecesinde olduğu gibi yine güçlü bir şekilde omuz omuza vermiş, birbirimize sıkıca kenetlenmiş durumdayız." ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Az önce seyrettiğimiz videoda o meşum geceyi bir kez daha hatırladık. Acıyla, hüzünle, öfkeyle birlikte dayanışmayı, cesareti ve direnişi de tekrar gözlerimizin önünden geçirdik. İstiklal ve istikbalimize sahip çıkan, bu uğurda canlarını feda eden aziz şehitlerimizin ruhları için Fatiha-i şerifelerimizi okuduk. Rabbim, dualarımızı kahraman şehitlerimizin ruhlarına nail eylesin. 15 Temmuz gecesi cesur ve vakur bir tavırla hainlere karşı duran, gövdesini siper edip o hayasız akını durduran, baş verip ama işgalcilere baş eğmeyen tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Yine o gece canlarını ortaya koyarak vatanına, devletine, ezanına, bayrağına sahip çıkan tüm gazilerimize teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

Darbe girişiminin ilk anlarından itibaren sokakları, caddeleri, meydanları dolduran, havalimanlarına akın eden, geleceğine ve iradesine sahip çıkan, zilleti esaret, şehadeti nimet bilen tüm vatandaşlara aynı şekilde şükran duygularını ifade eden Erdoğan, "O gece eli yüreğinde, bizler için dua eden, nerede olursa olsun tepkisini güçlü bir şekilde ortaya koyan yurt dışındaki 7 milyon vatandaşımıza, gönül coğrafyamızın dört bir tarafında bize destek olan Türkiye ve Türk milleti için kaygılanan dost ve kardeşlerimize de minnettarlığımı iletiyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti;

"Eller Türkiye'nin selameti, kurtuluşu için semaya kalktı"

Şu gerçeği o gün hepimiz bizzat özellikle tecrübe ettik: İstanbul'da okunan ezanlar, Bursa'da yükselen salalar, Üsküp'te, Bakü'de, Kahire'de yankılandı. Pakistan'dan Endonezya'ya, Bosna'dan Somali'ye, binlerce kilometre ötede eller Türkiye için, Türkiye'nin selameti, kurtuluşu için semaya kalktı. Dualar bizim için edildi, Kur'an'lar bizim için okundu. Dost ve kardeşlerimiz dualarıyla direnişlerimize, gözyaşlarıyla zaferimize ortak oldular. Ufku ve vicdanı dünyanın dört bir yanına uzanan bu mübarek toprakların ışığı, yeryüzünün farklı köşelerini de aydınlattı.

"Milletimiz şanlı bir destan yazmıştır"

O gece millet olmanın şuuruna bir kez daha erdik. O gece ümmet olmanın ne manaya geldiğini bir kez daha gördük. O gece Cihanşumul kardeşliğimizin sırrına bir kez daha vakıf olduk. Türkiye'nin Türkiye'den büyük olduğu hakikati 15 Temmuz gecesi bir kez daha, hem de çok güçlü bir şekilde anlaşılmıştır. Şurası bir gerçek ki, asırlardır şehit kanlarıyla sulanan bu topraklar, tarihe yön veren destanların yazıldığı topraklardır. Engin birikimiyle, müstesna seciyesiyle, taşıdığı güçlü imanla bu millet, tam bin yıldır mazlumlara umut, düşmanlara korku veren bir millettir. İşte o millet, Çanakkale ve Milli Mücadele'den sonra 15 Temmuz gecesi canıyla, kanıyla, bütün varlığıyla kıyamete kadar iftiharla anılacak şanlı bir destan yazmıştır.

Bu destan, çıplak ellerin tanklara, uçaklara, bombalara karşı zaferidir. Bu destan, kökü bu topraklarda olan cesur insanların, ruhuyla birlikte vatanını da satan mankurtlara galip gelişidir. Bu destan, milletçe bir ve beraber olduğumuzda nedenli iri, diri, güçlü ve yenilmez olduğumuzun en son örneğidir. Son nefesini 60 bin kilometre ötede vatansız olarak verdikten sonra tam da cibilliyetine yakışır şekilde bir çukura atılan FETÖ elebaşının kurduğu tuzak, 15 Temmuz gecesi milletimizin dik duruşuyla, cesur duruşuyla, kahramanca direnişiyle darmadağın olmuştur. FETÖ'cülerin ülkemizi sürüklemek istediği kirli bataklık, o gece sabaha kadar verilen kararlı mücadele ile ebediyen kurutulmuştur. Milletimiz, göğsünü kurşunlara siper ederek sadece hain darbeyi boşa çıkarmakla kalmamış, aynı zamanda bir işgal girişimini de püskürtmüştür.

"15 Temmuz, milletimiz için bir turnusol kağıdı vazifesi gördü"

15 Temmuz gecesi hem devlet hem de millet olarak alnımızın akıyla verdiğimiz zorlu sınav, tarihimizin en kritik dönemeçlerinden biri oldu. O gece uğradığımız büyük ihanetin tarihimizde bir eşi, bir benzeri daha yoktur. 15 Temmuz, milletimiz için bir turnusol kağıdı vazifesi gördü. Atalarımızın sözüyle ifade edersek, o gece akı da karası da geçitte belli olmuştur. Bir yanda milletimiz tanklara, uçaklara, mermilere karşı kahramanca direnirken, diğer yanda birileri "geç bile kalınmıştı" diyordu. Şehitlerimiz, gazilerimiz, bu milletin öz evlatları asker üniforması giymiş teröristlere geçit vermezken, kimileri bu kutlu direnişe "tiyatro" diyor, "oyun" diyor, "senaryo" diyor, ahlaksızca "kontrollü darbe" iftirası atıyordu. Birileri de güvenli evlerde önlerine koyulan keyif kahvelerini yudumlayarak "bekle-gör" stratejisi izliyordu. Bunları ve çok daha fazlasını o gece hep beraber yaşadık.

"Darbeye alkış tutanlar daima utançla anılacaklardır"

Üstat Necip Fazıl'ın "Oluklar çift, birinden nur akar, birinden kir" mısralarında anlamını bulan o derin tenakuza birlikte şahitlik ettik. Meydanlara koşanlar ile bankamatiklere koşanları, çıplak elleriyle darbeye direnenler ile darbecileri elleri patlayıncaya kadar alkışlayanları, "Gün vatana sahip çıkma günüdür" diye öne atılanlar ile pusuya yatıp kimin kazanacağının hesabını yapanları gördük, yaşadık, bizzat tecrübe ettik. Şundan kimsenin şüphesi olmasın; değerli kardeşlerim, tüm bunlar milletimizin hafızasında silinmemek üzere yerlerini almıştır. Darbeye alkış tutanlar, 15 Temmuz'da yazılan şanlı destana gölge düşürmeye çalışanlar, milletin zaferine çamur atanlar ve gidişata göre pozisyon alanlar emin olun daima utançla anılacaklardır.

O gece burada, bu yüce çatı altında milli iradeye sahip çıkanların isimleri de aynı şekilde milletimizin kalbine altın harflerle nakşedilmiştir. Türk milleti sokakta kahramanca istiklalini savunurken, sizler de bu yüce çatı altında demokrasiye, milletin muazzez iradesine canlarınız pahasına sahip çıktınız. Gazi Meclis'in şanına yaraşır bir şekilde, tıpkı Milli Mücadele günlerinde olduğu gibi milletin emanetine gölge düşürmediniz. Siyasi parti ayırmaksızın o gece milletin istiklal ve istikbal mücadelesine destek olan tüm milletvekillerimize şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum.

"Şehitlerimizin fedakarlıkları asla boşa gitmedi ve gitmeyecek"

Cenab-ı Allah hepinizden razı olsun diyorum. Şunu da çok açık ve net ifade etmek durumundayım: Şehitlerimizin fedakarlıkları asla boşa gitmedi ve gitmeyecek. Gazilerimizin mücadeleleri asla boşa gitmedi ve gitmeyecek. Adım adım inşa ettiğimiz terörsüz Türkiye, inşallah onların eseri olacaktır. Ülkemiz yarım asırlık terör boyunduruğundan kurtuldukça her alanda şahlanışa geçecek, ekonomide, savunmada, kalkınmada, güvenlikte, iç ve dış politikada yepyeni bir dönem başlayacak. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölgeye giden sürecin kilidini açacak. Türkiye Yüzyılı'nın inşası daha da hızlanacak. Çok kutuplu dünyada Türkiye'miz yeni bir kutup başı olarak inşallah hak ettiği yeri alacaktır.

Bundan asla ve asla şüphe duymuyoruz. Çünkü biz milletimize güveniyoruz. Ezeli ve ebedi kardeşliğimize güveniyoruz. Demokrasimizin sorun çözme kapasitesine sonuna kadar güveniyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, tıpkı 15 Temmuz gecesi olduğu gibi tüm farklılıkları bir yana bırakıp dayanışma içinde ülkemizin terörden kurtulma mücadelesine de güçlü destek vereceğine yürekten inanıyorum. Bu düşüncelerle, 15 Temmuz şehitlerimizle birlikte cümle şühedanın aziz ruhları şad olsun diyor, gazilerimize hayırlı ömürler niyaz ediyorum. İstiklaline aşık, böyle asil, aziz ve cesur bir millete hizmetkarlık yapmayı bizlere nasip eden Rabbime sonsuz hamdediyorum. Sizleri bir kez daha saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.

Ayrıntılar gelecek...