Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan 11 yaşındaki Ravzanur'u kabul etti
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görme engelli Ravzanur Koçaker'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Konya'nın Karapınar ilçesinde yaşayan Ravzanur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'ya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 yaşındaki görme engelli Ravzanur'u ailesiyle birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
İmam Hatip ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Ravzanur Koçaker, Kur'an-ı Kerim'i 12 ayda ezberledi.
Sıradaki Haber
CHP'nin Meclis Başkan adayı belli oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz