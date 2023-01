Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İlk Oyum AK Parti’ye, İlk Oyum Erdoğan’a” programına katıldı. Buradaki konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Ülkemizin umudu genç kardeşlerimle bir araya gelmekten duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum.

"Bu bahar bir başka olacak"

Bursa'daki mitingimiz 120 bin kişiyi buldu. Bu bir şeyi gösteriyor. İnşallah Mayıs bir başka olacak. Bu bahar bir başka bahar olacak. İnanıyorum ki siz gençlerle birlikte biz sandıkları çok farklı bir şekilde patlatacağız. Bu gençlik herkesi çok daha farklı bir hale getirir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan “İlk Oyum AK Parti’ye, İlk Oyum Erdoğan’a” programında Bursalı gençlerle bir araya geldi. https://t.co/pMGyEhvmLC — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 22, 2023

Biz durmayacağız, çalışacağız ve tüm gençleri sandıklara taşıyıp sandıktan o sesi çıkaracağız. Buradan tüm genç yüreklere selam gönderiyorum. Sizlerin enerjisine şahit oldukça geleceğe daha bir umutla bakıyoruz. Enerjini nereden buluyorsun diyorlar, işte enerji burada.

14 Mayıs'ta seçim olacak mı?

Resmi olarak Cumhurbaşkanı'nın burada bir yetkisi var. O da biliyorsunuz Mart 10. 10 Mart’ta Cumhurbaşkanı olarak biz bu yetkimizi kullanacağız.

Ondan sonra altmış gün süre var. O süreyi de kim değerlendirecek? Yüksek Seçim Kurulu. Ama biz kararımızı inşallah mart ayının 10’unda açıklayacağız.

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde ilk defa oy kullanacak siz kıymetli gençlerimizle yol arkadaşlığı yapmamızı nasip eden rabbime hamd ediyorum.

"Bizim gençlik yıllarımızın Türkiye'si çok başkaydı"

Bizim gençlik yıllarımızın Türkiye'si çok başkaydı. Bizim gençliğimiz 3 Y ile kuşatılmıştı. Yasaklar, yoksulluklar ve yolsuzluklar.

Şimdi her alanda dünya ile yarışmaya hazır bir gençlik görüyoruz. İlk defa oy kullanacaklardan beklentimiz, elinizin altındaki imkanları en doğru şekilde okumanızdır. Bu okumayı güçlü bir şekilde yapmadan nereye gideceğimizi bilemeyiz. Her zaman olduğu gibi bu hususta da gençlerimize güveniyoruz. Gençlerimizi birileri gibi konu mankeni olarak görmüyoruz.

"Biz buraya gökten zembille inmedik"

Siyasette gençlik kollarından gelen sadece bu kardeşiniz var başkası yok, biz buraya gökten zembille inmedik, merdivenleri basamak basamak çıkarak geldik. Bunların bir kısmı kasetle, siparişle geldi.

Biz meydanlardan gümbür gümbür eserek geldik.

"Gençlerimize güvendiğimiz için seçilme yaşını düşürdük"

Gençlerimize güvendiğimiz için seçilme yaşını önce 25'e ardından 18'e düşürdük. Kanunlarımıza göre reşit sayılan her bir bireyin sorumluluk alabilmelerini de biz sağladık.

Biz şuna inandık. Fatih, 20 yaşında bir çağ açıp diğer çağı kapattığına göre bizler de aynısını yaparız dedik. Oldu mu oldu. Denizin altından siz metro yapabildiniz mi? Avrasya Tüneli'ni kim açtı?

"Kukla aday arıyorlar"

Şimdi kendilerine 'Gel' deyince gelecek, 'Sus' deyince susacak, 'Konuş' deyince konuşacak kukla bir aday arıyorlar. Bulamıyorlar.

Dertleri milletimizin namusu olarak gördüğü oylarla, ülkeyi yönetecek sizlerin geleceğini inşa edecek bir Cumhurbaşkanı çıkarmak, Milletvekili seçmek değil. Bunların tek dertleri her biri diğerinden haz etmeyen sayısının 6 mı 10 mu olduğunu bilemediğimiz masa ortaklarının çıkarlarını çıkarlarına göre hareket edecek bir isim bulmaktır.

Bunların kafası henüz Türkiye Yüzyılı'na erişememiştir. Bunlar 1970'ler siyasetinde kalmış tiplerdir.

Altılı masa denilen ucube yapının gıdası, eski Türkiye'nin milletimiz için zulüm, birileri için ayrıcalık aracı olan yoksulluğudur, yoksunluğudur

"Biz 20 yıl önce terör örgütlerine, dökülen kanlara yeter dedik"

Biz 20 yıl önce ülke yönetme sorumluluğunu üstlendiğimizde 'yeter' dedik. Hak ve özgürlükleri ayaklar altına alan düzene, itilmişliğe, milli onurumuzun örselenmesine, terör örgütlerine, dökülen kanlara yeter dedik. Rahmetli Menderes gibi "yeter söz milletindir" dedik.

AK Parti kurulduğu günden beri 15 seçime girdi. 15'inden de zaferle çıktı.

Gençleri AK Parti'ye yakıştıramayan, daha doğrusu gençlerin AK Parti ile birlikte yol yürümesini hazmedemeyen bir kesim, bu gerçeği bir türlü kabul etmek istemiyor. Halbuki biz sadece son 2 senede gençlerimizde 36. buluşmamızı yapıyoruz. TEKNOFEST'lerden, çeşitli kurumlarımızın gençlik programlarına kadar daha pek çok vesileyle de gençlerimizle bir araya geliyoruz. Sevgili gençler, bırakın ülkenin dört bir yanında gençlerle kucaklaşmayı, belki aynı dönemde kendi çocuklarıyla 36 defa bir araya gelmemiş olanlar, bizi gençlerden uzak kalmakla itham ediyor.

"Yurt inşa ederiz, kredi, burs veririz çamur atarlar"

Gerçi bunların her işi böyle. Üniversite açarız, okul yaparız, kitap dağıtırız, yurt inşa ederiz, kredi, burs veririz hepsine karşı çıkarlar, hepsine çamur atarlar. Hastane yaparız, sağlık personeli yetiştiririz, hizmetin en iyisini veririz sadece karşı çıkarlar, sadece engel olmaya çalışırlar. Terörle mücadele ederiz, sınır ötesi harekatlar yaparız, dünyanın dört bir yanında destanlar yazarız sadece mecliste takoz koyarlar, tezkerelere ret oyu verirler. Hakim, savcı alırız, adalet teşkilatımızı güçlendiririz sadece mırın kırın ederler. Kara yolu yaparız, havalimanı yaparız, demir yolu yaparız, uzaya uydu göndeririz, sadece geliştirdiğimiz işbirliği modellerine, projeleri yapan firmalara saldırırlar.

Ne derler? 'Bak biz geliyoruz, bir kuruş alamayacaksınız' Yahu gelemeyeceksiniz be gelemeyeceksiniz. Baraj yaparız, yerli ve yenilenebilir enerji tesisleri kurarız, nükleer güç santrali inşa ederiz sadece işlemleri iptal etmek için mahkeme, mahkeme dolaşırlar. Konut yaparız, millet bahçesi yaparız, millet kütüphanesi yaparız, ağaç dikeriz, sadece eleştirirler, sadece engel çıkartırlar.

"Kendimizi artık gençlerimizin devrinin misafirleri olarak görüyoruz"

Türkiye Yüzyılı'nı birlikte biçimlendirelim, birlikte planlayalım, birlikte inşa edelim. Çünkü biz başlatacağız ve sonra nöbeti sizlere devredeceğiz. Gençlerimizle yapacağımız nöbet değişiminin vaktinin de yaklaştığını biliyoruz. Kendimizi artık gençlerimizin devrinin misafirleri olarak görüyoruz. Önümüzdeki seçimleri, ülkemizin içinden geçtiği kritik dönemde küresel yönetim ve ekonomi düzenindeki hak ettiği yerin gerisine düşmemesi için önemli görüyoruz. Sonra meydanda at da söz de sizin olacaktır.

Gençlerimizden beklentim, tıpkı bizden öncekiler gibi tıpkı bizim gibi sizin de 'Yeter söz de, karar da milletindir'. Ruhtan, ilkeden, yoldan asla sapmamanızdır. Biz 40 yıldır her ne yaptıysak milletimizle birlikte olduğumuz için yaptık, milletimizin desteğiyle yaptık, milletimiz için yaptık. Sizlere bırakacağımız en büyük miras da bu olacaktır.

"Karadeniz'de çaydı, fındıktı, KPSS sınavlarıydı tüm ayrıntıları masaya yatırdık"

Biz aslında burada bir güncelleme yaptık. Bu güncellemeyle birlikte bu adımı attık.

Öyle incelemeler yaptık ki herkesin yaz tatiliyle ilgili durumları tutun Karadeniz'de çaydı, fındıktı, KPSS sınavlarıydı bütün bu ayrıntıları masaya yatırdık. Adımı da buna göre atalım dedik.

BAYKAR'ı hedef alan Babacan'a tepki: Neyin hesabını kime soruyorsun?

Sen git çocuk bezi sat. Onların asıl mesleği odur. On beş sene. Bu benim yanımda hiçbir şey kapamamış. Neyin hesabını kime soruyorsun? Savunma Sanayii'nde şu anda bini aşkın firma var. Ne cahil adamsın sen.

Şimdi geleceksin ne yapacaksın? Önünü keseceksin vesaire. Nereden yakaladın bu imkanı? Böyle bir şey mi var? Dünyanın neresinde bir yatırımcının önünü bu şekilde kesebilirsin. Kalkıyor ve bu ifadeleri kullanıyor. Yazıklar olsun.

Başörtüsüne anayasal güvence getiren teklif

Gelin bu işi bitirelim. Yasal düzenlemeyle her an her zaman bir değişiklik arayışına gidebilirler. Onun için gelin. bunu anayasal zeminine oturtalım. Sağlam olsun. Ve bir daha da bu tür riskler, tehditler olmasın.